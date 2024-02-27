جالانت: إيران وحزب الله وحماس يسعون لشن حرب جديدة في رمضان

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يؤآف جالانت، اليوم الثلاثاء، إن إيران وحزب الله وحماس منشغلون بتحويل شهر رمضان لمرحلة ثانية من 7 أكتوبر وإشعال النار في المنطقة.

وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي في مؤتمر صحفي له، أن إيران وحزب الله وحركة حماس يسعون لإعادة سيناريو 7 أكتوبر في شهر رمضان.

وأضاف جالانت، أنه يجب ألا يتم إعطاء حماس الفرصة لتحقيق ما فشلت فيه منذ بداية الحرب في غزة.

ولم يعطي وزير الدفاع الإسرائيلي أي تفاصيل عما إذا كانت حماس وإيران وحزب الله يقومون بإعداد هجوم جديد على إسرائيل غرار يوم 7 أكتوبر، أو أي تفاصيل تخص هجوم محتمل.

ومنذ قليل، أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصدرين، أن حزب الله في لبنان مستعد لوقف عملياته العسكرية ضد إسرائيل إذا وافقت حركة حماس على اقتراح لهدنة مع إسرائيل في غزة، ما لم تواصل القوات الإسرائيلية قصف لبنان.

وقال أحد المصدرين لرويترز: "في اللحظة التي تعلن فيها حماس موافقتها على الهدنة، وفي اللحظة التي يتم فيها إعلان الهدنة، فإن حزب الله سيلتزم بالهدنة وسيوقف عملياته في الجنوب فوراً كما حدث في المرة السابقة".