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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أشتية: إسرائيل حولت غزة لساحة قـ.تل والقطاع يواجه كارثة إنسانية كبيرة

اشتية
اشتية

قال رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية، محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل حولت قطاع غزة لميدان للقتل، مشيرا إلى أنها تمارس أبشع أشكال الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف اشتية خلال استقباله في مكتبه بمدينة رام الله، وزير الدولة الياباني للشؤون الخارجية تسوجي كيوتو، بحضور سفيراليابان لدى دولة فلسطين السفير يونيتشي ناكاشيما، إن إسرائيل تعمل على تكريس الفصل العنصري، وتتصرف على أنها دولة فوق القانون".

وتابع: "يواجه القطاع كارثة إنسانية كبيرة بفقدانه أدنى مقومات الحياة، بلا ماء ولا طعام ولا كهرباء ولا دواء، حيث ارتقى ما يقارب 30 ألف شهيد منذ بداية العدوان، وأكثر من 70 ألف جريح".

وشدد على أن الأولوية هي وقف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وفتح المزيد من المعابر مع قطاع غزة لإدخال المساعدات الإغاثية والطبية العاجلة، وإعادة الكهرباء والمياه، ووقف كافة محاولات تهجير أبناء شعبنا.

وتابع: "يجب بذل المزيد من الجهود للحفاظ على حل الدولتين وتطبيقه على أرض الواقع، وتحقيق ذلك من خلال إنهاء الاحتلال والاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، وتلبية تطلعات شعبنا بتقرير المصير والحرية والاستقلال".

وأردف: "يجب تحميل إسرائيل مسؤولية القتل والتدمير في قطاع غزة، وتحمل تكلفة إعادة الإعمار".

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