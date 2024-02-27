عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"إبادة جماعية".. بيان عاجل من الخارجية القطرية بشأن غزة

صدى البلد

حذرت دولة قطر من أن مئات الآلاف من الأطفال في رفح يواجهون خطر الإبادة الذي يلوح في الأفق، وأن هناك آلافا آخرين يتضوّرون جوعاً حتى الموت في شمال قطاع غزة، ودعت مجلس حقوق الإنسان، إلى الوقوف بحزم وقوة ضد الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني والعقاب الجماعي للسكان المدنيين الفلسطينيين الذين يعيشون "جحيما على الأرض"، في ظل نظام فصل عنصري حتى قبل 7 أكتوبر بوقت طويل.

جاء ذلك في كلمة لولوة بنت راشد الخاطر الوزيرة القطرية للتعاون الدولي بوزارة الخارجية، أمام الجزء الرفيع المستوى لمجلس حقوق الإنسان، بجنيف اليوم.

وطالبت لولوة بالوقف الفوري لإطلاق النار والأعمال العدائية في غزة، وتسليط الضوء على "فشل مجلس الأمن مؤخرًا في تمرير قرار لوقف إطلاق النار - وهو الثالث منذ 7 أكتوبر والخامس والأربعون في تاريخه الحديث"، مشيرة إلى أنه "حتى القرارات التي تم تبنيها، بما في ذلك القرار الأخير رقم 2720 الذي يطالب بإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى المدنيين في غزة، قد تم تجاهلها إلى حد كبير من قبل إسرائيل".

وتساءلت لولوة "عما إذا كنا نطبق مبادئ حقوق الإنسان على الجميع"، في الوقت الذي نحتفل فيه بالذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وقالت إن هناك إدانة متزايدة في جميع أنحاء العالم لتطبيق مبادئ حقوق الإنسان على البعض دون الآخرين، وأن بعض الناس يُنظر إليهم على أنهم يستحقون الحماية والحرية وتقرير المصير، لكن آخرين لا يستحقون ذلك".

واعتبرت لولوة أن ما يحدث اليوم في غزة لا يعدو كونه حرب إبادة جماعية. وأشارت إلى الاحصائيات الكبيرة للوفيات والأوضاع الكارثية على الأرض والحقائق المأساوية والصور المروعة العالقة في الذاكرة. 

ولفتت إلى الطفلة الفلسطينية "دارين" التي فقدت أكثر من 50 فردًا من عائلتها بين عشية وضحاها بسبب غارة جوية إسرائيلية، والطفل "أحمد" الذي كان يطمح منذ فترة طويلة أن يكون مدافعاً عن حقوق الإنسان، ثم رأى العالم من حوله ينهار ويفقد الثقة في تطبيق مبادئ حقوق الإنسان بعدالة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل لـ كهربا بعد استبعاده من قائمة الأهلي

نادية مصطفى: حلمي بكر رفض العودة مع أشقائه.. ومكان إقامته بالشرقية لايتناسب مع مكانته

نزل 14 ألف جنيه| انهيار أسعار الحديد في مصر.. وهذا ثمن الطن الآن

شركة النقل شريك في الجريمة.. تطور خطير بقضية فتاة الشروق حبيبة الشماع

أقل من 2000 جنيه.. مفاجأة جديدة في أسعار الذهب|عيار 21 بكام؟

مصير من حاز الذهب بسعر مرتفع ..هل الوقت الحالي مناسب للشراء؟ رد غير متوقع من الشعبة

خلصوا عليه في مكانه.. ننشر صور مسرح جريمة الخواجة حسني جواهرجي بولاق

وقع العقود.. ميدو: محمد صلاح في الدوري السعودي الموسم القادم

ترشيحاتنا

جالانت: هدف حماس تحويل رمضان إلى مرحلة ثانية من 7 أكتوبر

مبكرا| وسام أبو علي يقص شريط أهدافه مع الأهلي في مرمى بلدية المحلة

فتح الاستعلام للمتقدمين في مسابقة معلم فصل للمتقدمين في 8 محافظات| الرابط

جالانت: إيران وحزب الله وحماس يسعون لشن حرب جديدة في رمضان

لازم نكمل.. ابن هاني الناظر يوجه رسالة غير متوقعة لمتابعيه

بأقل 50% عن مصر.. اعرف سعر iPhone 15 Pro Max في الإمارات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد نور يؤدي مناسك العمرة.. صور

"بتمني لولادي الموت".. مقطع فيديو يوثق صرخات أب من قطاع غزة

احترس منهم.. علامات إذا ظهرت على الشخص تدل على كذبه

أصغر من سنها.. شاهد صور أصالة قبل وبعد التجميل

فيديو

السيسي يجتمع مع وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة القوات المسلحة لبحث مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط| فيديو وصور

سر المكالمة الأخيرة وسبب هروب السائق| تطورات جديدة بواقعة حبيبة الشماع

تحذير عاجل من الأرصاد| ماذا يحدث بالطقس؟

أسعار اللحوم تخالف التوقعات قبل شهر رمضان | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ