بسبب ميدو| تفاصيل استبعاد أحمد بلال من المنتخب.. وهذا ما قالة عن عبدالله السعيد

كشف أحمد بلال، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، تفاصيل مشكلته مع أحمد حسام "ميدو"، مهاجم الزمالك والمنتخب السابق.

احمد بلال

خناقة أحمد بلال وميدو

وقال أحمد بلال، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورتس 2": "في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2004، في مباراة الجزائر خسرنا 2-1، أحرزت هدف منتخب مصر، وكنت أفضل لاعبي المنتخب في المباراة".

وأضاف: "كان من الطبيعي أن أشارك في المباراة التالية أمام الكاميرون، ولكن علمت أن ميدو اجتمع مع محسن صالح، المدير الفني لمنتخب مصر وقتها، وقاله (عاوز ألعب لوحدي)، محسن صالح، قاله أنه يعتمد على لاعبين في خط الهجوم، ولكن ميدو رفض وصمّم على اللعب بمفرده كمهاجم"، مضيفًا: "ميدو كان بيلعب في أوروبا، لذلك قرر محسن صالح الاعتماد عليه فقط في مباراة الكاميرون".

محسن صالح يرفض مشاركة أحمد بلال

وأتم :"محسن صالح، قالي (مش هتلعب المباراة)، قولتله (أنا عارف)، ورفضت افتعال أي مشكلة لأن المنتخب كان موقفه صعبا في المجموعة، وخرج بالفعل من البطولة بعد مباراة الكاميرون".

عبدالله السعيد لن يفيد الزمالك

يرى أحمد بلال، أن عبد الله السعيد، لاعب الزمالك، لن يفيد الفريق الأبيض أمام الأهلي في المباراة التي ستقام مساء الجمعة المقبل في كأس مصر.

وواصل بلال، "أرى أن سيف الجزيري أفضل للزمالك من ناصر منسي حتى ولو لم يكن موفقًا في الفترة الحالية".

احمد بلال

صفقات الزمالك

وانتقل أحمد بلال للحديث عن صفقات الزمالك قائلًا: "صفقات الزمالك يوجد بها المفيد للفريق ومنها الذي لا يضره، ناصر ماهر مثلا سيفيد الفريق بالتأكيد".

وأوضح: "عبد الله السعيد في مركزه لن يفيد الزمالك، لأن تأثيره هجومي ومن أفضل اللاعبين التي تصنع أهدافًا، ويلعب على المرمى كثيرًا، لكن المركز الذي لعب له عبد الله السعيد في مباراتين مع الزمالك أعتقد أنه لن يعطي الزمالك الكثير بقوة من وجهة نظري".

وأنهى: "أداء الزمالك كان جيدًا أمام الداخلية، والداخلية اختار اللعب الدفاعي طوال المباراة، وجوميز سيظهر تأثيره في مباراة كبيرة مثل مواجهة الأهلي، هل لديه فكر في الملعب أم لا".