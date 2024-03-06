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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جوميز يعقد مؤتمراً صحفيا اليوم للحديث عن مباراة الزمالك والأهلي

صدى البلد

يعقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مؤتمراً صحفياً في الرابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء بتوقيت السعودية، الثالثة والنصف بتوقيت مصر، باستاد الأول بارك بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، للحديث عن مباراة الفريق المقبلة أمام الأهلي في نهائي كأس مصر.

و تقرر تواجد عمر جابر لاعب الفريق في المؤتمر الصحفي للحديث عن المباراة المرتقبة.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي يوم الجمعة المقبل باستاد الأول بارك بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في نهائي كأس مصر.

وتضم القائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - حسام عبدالمجيد - مصطفى الزناري - أحمد فتوح  - سيد عبدالله "نيمار".

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - ناصر ماهر - عبد الله السعيد - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي -يوسف أوباما.

الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

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