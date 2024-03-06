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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السر في بايدن.. ترامب يكشف سبب هجوم حماس واشتعال الحرب في غزة

ترامب
ترامب

أكد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مجددا أن الحرب في غزة؛ مشيرا إلى أن "هجوم حماس حدث لأن لا أحد يحترم بايدن"

وقال ترامب، خلال مقابلة على قناة "فوكس نيوز"، إنه تمكن أثناء ولايته من منع دعم إيران لحزب الله وحماس.

وشدد ترامب على أن "المشكلة في غزة يجب أن تنتهي".

وبشأن احتمالية نشوب حرب بين اسرائيل وحزب الله في لبنان؛ قال ترامب "لا تصدقوهم .. لن يحدث ذلك نهائيًا".

وفي وقت سابق من اليوم، أعرب ترامب عن دعمه للحرب الإسرائيلية في غزة، في أكثر تعليقاته وضوحا حتى الآن بشأن القتال، مع تزايد الضغوط الدولية على الولايات المتحدة لكبح جماح حليفتها.

وحسب وكالة "فرانس برس"، أجاب ترامب عندما سُئل خلال مقابلة على قناة "فوكس نيوز" عما إذا كان "في المعسكر الإسرائيلي" قائلًا: "نعم".

وردًا على سؤال عما إذا كان موافقا على الطريقة التي تنفذ بها إسرائيل هجومها في غزة، أكد أنه يجب إنهاء المشكلة.

ويتعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي من المتوقع أن ينافسه ترامب في انتخابات البيت الأبيض في نوفمبر المقبل، لانتقادات متزايدة على المستوى الدولي ومن قاعدته الديمقراطية بسبب دعمه لإسرائيل مع ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي في غزة وشبح المجاعة الذي يلوح في الأفق.

إسرائيل إسرائيل وحزب الله الحرب في غزة الرئيس الأمريكي السابق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الرئيس الأمريكي الولايات المتحدة جو بايدن حزب الله في لبنان دونالد ترامب

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