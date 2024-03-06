خبير يوضح أهمية قرارات المركزي بالتسعير العادل للجنيه

قال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار البنك المركزي المصري باستهداف التسعير العادل للجنيه وفقا لاسعار السوق، هو قرار هام وجاء بعد وصول العملة الصعبة التي دخلت الفترة الأخيرة من صفقة رأس الحكمة .

اعتبر " المنوفي" في تصريحات له، تلك الصفقة بأنها كانت أمرا حاسما من البنك المركزي حتي يمكنه اتخاذ كافة القرارات في الوقت الحالي وهو مطمئن .

وذكر " المنوفي" مع إصدار سلسلة القرارت اليوم، فإن السوق السوداء قد تم انتهاءها بحيث يكون سعر واحد للصرف الأجنبي داخل السوق، بالاضافة إلي أن كل الاستثمارات المعطلة بسبب عدم وجود سيولة من النقد الأجنبي أو ارتفاع اسعار السوق السوداء، ستدفق بالتوازي مع دخول المزيد من النقد الأجنبي للبلد .

وأضاف أن تحويلات المصريين في الخارج ستعود مرة أخري وبمعدلات كبيرة بعد انتهاء ظاهرة سعرين للعملة وبالتالي سيتم تحويلها مباشرة للبنوك.

وكشف عن انتهاء الحكومة فعليا من صفقة قرض صندوق النقد الأجنبي وهو ما يعطي فرصة للتحرك بشكل أفضل خلال العامين المقبلين و يعطي ثقة للاقتصاد المصري.

واشار إلي اعلان البنك المركزي رفع سعر الفائدة6% كان بهدف دخول النقد الأجنبي للقنوات الشرعية في البنوك لمواجهة ارتفاع التضخم، وبالتالي تساعد تلك الاجراءات في الافراج الجمركي عن كافة البضائع المخزنة داخل مصلحة الجمارك وبالتالي ستقل اسعارها تدريجيا بسبب زيادة الطلب عليها في الاسوبق.

اضاف ان تلك القرارات تستهدف بالأسا السيطرة على ارتفاع الأسعار دون زيادة متوقعة، موضحا أن الاقتصاد المصري بدأ يتحرك في اتجاه الإنفراجة على كل المستويات وسيتم الاعلان في الفترات المقبلة عن صفقات كبيرة واستثمارات ضخمة وبالتالي انتعاشة للاقتصاد والسوق بشكل عام .