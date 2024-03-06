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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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البنك المركزي يوجه بفتح حدود استخدامات بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية

صدى البلد

وجه البنك المركزي، بفتح حدود استخدامات بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية ، حسبما افادت قناة “ إكسترا نيوز ” في خبر عاجل.

 

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وقال البنك المركزي:" قرارات السياسة النقدية المعلنة تأتي في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف"، حسبما افادت قناة “ إكسترا نيوز ” في خبر عاجل.

 

وأضاف البنك المركزي، :" توحيد سعر الصرف يساهم في إنهاء تراكم الطلب على النقد الأجنبي ويعجل بوصول التضخم لمساره النزولي".

 

 ويذكر أن  البنك المركزي يرفع سعر الفائدة 600 نقطة أساس إلى 27.25%، وقرر السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق .

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