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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أول تعليق من البنك المركزي على رفع سعر الفائدة 6 % دفعة واحدة

صدى البلد

أكد البنك المركزي،أنه تم  تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة ليصل سعرا الإيداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب".

 

البنك المركزي المصري: رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 600 نقطة

البنك المركزي يرفع سعر الفائدة 600 نقطة أساس إلى 27.25%

وقال البنك المركزي:" قرارات السياسة النقدية المعلنة تأتي في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف"، حسبما افادت قناة “ إكسترا نيوز ” في خبر عاجل.

 

وأضاف البنك المركزي، :" توحيد سعر الصرف يساهم في إنهاء تراكم الطلب على النقد الأجنبي ويعجل بوصول التضخم لمساره النزولي".

 

ويذكر أن  البنك المركزي يرفع سعر الفائدة 600 نقطة أساس إلى 27.25%، وقرر السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق .

 

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