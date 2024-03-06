بعد رفع الفائدة 6 %.. البنك المركزي يعلن عقد مؤتمرا صحفيا مساء اليوم

أعلن البنك المركزي، عن عقد مؤتمر صحفي مساء اليوم، حسبما أفادت قناة “إكسترا نيوز ” في خبر عاجل.

وفي وقت سابق اليوم، أكد البنك المركزي،أنه تم تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة ليصل سعرا الإيداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب".

وقال البنك المركزي:" قرارات السياسة النقدية المعلنة تأتي في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف".

وأضاف البنك المركزي، :" توحيد سعر الصرف يساهم في إنهاء تراكم الطلب على النقد الأجنبي ويعجل بوصول التضخم لمساره النزولي".

ويذكر أن البنك المركزي يرفع سعر الفائدة 600 نقطة أساس إلى 27.25%، وقرر السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق .