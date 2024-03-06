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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قفزة لسوق السندات بعد رفع البنك المركزي أسعار الفائدة

ارتفاع سندات مصر
ارتفاع سندات مصر

أدى رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة إلى ارتفاع قيمة السندات المصرية عالميا وهو ما يمثل تحركا اقتصاديا استراتيجيا من قبل الحكومة المصرية، وفق ما ذكر موقع بي إن إن بريكينج الآسيوي الذي يوجد مقره في هونج كونج.
 

رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماع اليوم الأربعاء بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.25%.

علق موقع بي ان إن على هذا التطور بقوله إن ارتفاع السندات التي جاءت بعد قرار المركزي يمثل لحظة محورية لاقتصاد مصر.

وبحسب بيانات تريدويب زادت سندات مصر الدولية وواصلت ارتفاعها وأوراق 2047 لتقفز 3.7 سنت إلى 83.35 سنت.

اعتبر تحليل بي إن إن، أن قرار رفع أسعار الفائدة يعد جزءًا من استراتيجية أوسع للبنك المركزي المصري لمعالجة الضغوط التضخمية المتزايدة وتوفير الاستقرار للعملة. 
وتؤكد الاستجابة الفورية لسوق السندات اهتمام مجتمع المستثمرين العالمي بالآفاق الاقتصادية لمصر. 

وحققت السندات طويلة الاجل، خاصة تلك التي تستحق في عام 2047، أهم المكاسب.
 

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