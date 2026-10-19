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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

منى زكي تكشف فلسفتها في مواجهة الخوف.. ورسالة مهمة للشباب

منى زكي
منى زكي

تصدر اسم الفنانة منى زكي الاهتمام الفني بعد حديثها مع الإعلامية لميس الحديدي، عبر برنامج الصورة، المذاع عبر قناة النهار وان، عن الخوف والتحديات التي تواجه الفنان في مشواره، مؤكدة أهمية عدم السماح للمخاوف بالتحكم في القرارات، والاستمرار في تقديم الأعمال التي يؤمن بها الإنسان ويحبها.

منى زكي: لا تسمحوا للخوف بالتحكم في قراراتكم

خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة النهار، على هامش فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي، وجهت منى زكي رسالة إلى الشباب دعتهم فيها إلى مواجهة الخوف وعدم الاستسلام له، مشددة على ضرورة مواصلة الطريق وعدم السماح للمخاوف بتعطيل الطموحات أو الوقوف أمام تحقيق الأهداف.

وأوضحت الفنانة أن الخوف شعور يواجهه كثيرون في حياتهم، لكنه يختلف من شخص إلى آخر؛ فهناك من يستطيع التعامل معه وتجاوزه، بينما قد يستسلم آخرون له، وهو ما يجعلهم عاجزين عن اتخاذ خطوات جديدة أو مواصلة السعي نحو أهدافهم.

وتطرقت منى زكي إلى طبيعة المخاوف التي تصاحب العمل الفني، مشيرة إلى أن الفنان قد ينشغل بردود فعل الجمهور ومدى إعجابه بما يقدمه، وهو ما يضعه أحيانًا أمام صراع بين رغبته في النجاح وخوفه من الانتقادات أو عدم تحقيق النتائج المتوقعة.

وأكدت أن من أجمل اللحظات التي يعيشها الفنان أن يخبره شخص لا يعرفه بأن عملًا قدمه ترك أثرًا في حياته أو عبّر عن تجربة شخصية مر بها، معتبرة أن هذه اللحظات تمنح الفن قيمة إنسانية تتجاوز حدود الشاشة، لأنها تخلق مساحة مشتركة من المشاعر والتجارب بين الفنان والجمهور.

حب العمل والتوازن أهم من الانشغال بالنجاح

وفي سياق حديثها، تطرقت منى زكي إلى أهمية أن يحب الفنان ما يقدمه، وألا يسمح للانتقادات أو ردود الفعل الخارجية بأن تجعله ينفر من عمل اختاره في البداية بدافع الشغف والإيمان به.

وأشارت إلى ضرورة تحقيق التوازن بين الرغبة في النجاح والتمسك بحب المهنة، موضحة أن الإنسان يحتاج إلى تذكير نفسه بالأسباب التي دفعته إلى اختيار طريقه، وألا يجعل تقييم الآخرين العامل الوحيد الذي يحدد موقفه من تجربته.

وجاءت تصريحات الفنانة في إطار حديث إنساني عن التحديات النفسية والمهنية التي يواجهها الفنانون، وكيف يمكن التعامل معها دون التخلي عن الشغف أو التوقف عن خوض تجارب جديدة.

لميس الحديدي تشيد بجرأة منى زكي الفنية

من جانبها، أشادت الإعلامية لميس الحديدي بمنى زكي، مؤكدة أنها تستحق جائزة الإنجاز الإبداعي التي منحها لها مهرجان الجونة السينمائي، ليس فقط بسبب مسيرتها الفنية، وإنما أيضًا لشجاعتها وصفاتها الإنسانية.

وأوضحت الحديدي أن منى زكي لا تكتفي بالنجاحات التي حققتها، بل تختار أدوارًا مختلفة وتخوض تحديات فنية جديدة، حتى مع احتمالات التعرض للانتقادات، وهو ما يعكس حرصها على الابتعاد عن منطقة الأمان وتقديم تجارب متنوعة.

وأضافت أن مكانة منى زكي لدى الجمهور لا ترتبط بمجرد ظهورها على الشاشة، بل بما قدمته من أعمال وشخصيات تركت أثرًا في وجدان المشاهدين، وأصبحت جزءًا من ذكرياتهم وتجاربهم الإنسانية.

ويعكس الحوار جانبًا من العلاقة بين الفن والحياة، حيث لا تتوقف قيمة التجربة الفنية عند النجاح الجماهيري، وإنما تمتد إلى قدرتها على ملامسة مشاعر الناس، وتشجيعهم على مواجهة مخاوفهم والتمسك بما يحبونه.

منى زكي لميس الحديدي برنامج الصورة

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