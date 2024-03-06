إصابة 4 أشخاص في تصادم دراجة نارية وتروسيكل بالمنيا

أصيب 4 أشخاص إثر تعرضهم لحادث تصادم بين دراجة نارية وتروسيكل بأحد الطرق الفرعية داخل نطاق المنيا تم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن تصادم دراجة نارية مع تروسيكل بأحد الطرق الفرعية بقرية الحواصلية التابعة لمركز ومدينة المنيا.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من المباحث إلى موقع الحادث تبين إصابة عبد الرحمن. ر. م مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج كسر بالساق اليسرى، ورمضان. ع سحجات وكدمات بالجسم وعبد الرحمن. ر. م مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، وذياد. ق. ز مصاب بسحجات وكدمات بالجسم جميعهم مقيمون باحدي مركز المنيا

وجرى نقل جميع المصابين إلى المستشفى العام لتلقي العلاج، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقي، وجرت إزالة آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية.

