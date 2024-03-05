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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمناقشة طلبات المواطنين

محافظ المنيا مع النواب
محافظ المنيا مع النواب

ناقش اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا خلال لقائه أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عددا من قضايا وطلبات المواطنين بمختلف القطاعات الخدمية، وذلك في إطار التعاون المثمر واللقاءات الدورية مع أعضاء البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ.

 

وأشار المحافظ، إلى أن الجهود متواصلة بصفة دائمة مع النواب بهدف المساهمة في إيجاد حلول فعالة يتم من خلالها تعظيم الاستفادة من الخدمات المقدمة للمواطنين، وبما يحقق الصالح العام، جاء ذلك بحضور كل من النواب مجدي ملك وكريم بدر وأشرف الأحمداوي والدكتور هاني عبدالشهيد ومصطفي فتح الباب.

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واستمع المحافظ، خلال اللقاء لطلبات النواب المقدمة لخدمة دوائرهم، واستجاب لعدد من طلبات الأهالي، موجها بسرعة فحص ودراسة عدد آخر من الطلبات، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها، بهدف تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين، وحل مشاكلهم المتعلقة بجميع قطاعات المرافق والخدمات.

احتياجات المواطنين أسامة القاضي محافظ المنيا لاستراتيجية الوطنية مناقشة طلبات مختلف القطاعات

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