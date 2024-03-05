استمرار زراعة أشجار مثمرة وأخرى للزينة فى المنيا ضمن المبادرة الرئاسية

تواصل الوحدات المحلية بالمنيا جهودها في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة، وذلك ضمن خطة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم في توفير مساحة خضراء والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين.

من جانبه، تابع عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا ، مجهودات إدارة الحدائق والبساتين بالوحدة المحلية حيث تم زراعة عدد (200) شجرة مثمرة بالطرق الرئيسية بقرية بنى أحمد الغربية بترعة كوم الزهير ، كما تم ري الأشجار المزروعة، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية في الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمركز.

وفى ذات السياق، أوضح هشام فايز رئيس مركز بنى مزار، أنه تم زراعة ( 165) شجرة زينة و مثمرة حيث تم زراعة 65 شجرة بـ"قرية القيس" و 100 شجرة بـ" قرية شلقام " لاستدامة المناطق الخضراء بالطرق ، مؤكداً استمرار زراعة الأشجار المثمرة بالأحياء والشوارع والطرق الرئيسية لزيادة المساحات الخضراء إلى جانب خلق بيئة صحية نظيفة.