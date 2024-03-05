دعم منظومة النظافة بمركز ديرمواس بمعدات جديدة ضمن الخطة الاستثمارية

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا عن تسليم مركز ومدينة ديرمواس دفعة معدات جديدة لدعم منظومة النظافة ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالى، تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، بالاهتمام برفع مستوى النظافة العامة وتحقيق رضا المواطنين، من خلال الارتقاء بالمظهر الحضاري ورفع تراكمات القمامة وتوفير الجهد والوقت.

من جانبه، أوضح محمد عبد الغنى رئيس مركز ومدينة ديرمواس، أن الوحدة المحلية تسلمت دفعة جديدة من المعدات لدعم منظومة النظافة، ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، حيث تسلمت عدد5 قلاب سعة 8 لتر لتوزيعها على الوحدات القروية ، لرفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين البيئة المحيطة للمواطن، والتخلص من المخلفات الصلبة بطريقة آمنة وصحية وخفض َمعدلات التلوث البيئي.

ووجه رئيس المركز بالعمل على تشغيل المعدات بالكفاءة المطلوبة، وإجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة للمعدات لضمان استمرار عملها بالكفاءة المطلوبة، وتحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانات التي توفرها الدولة لتحسين مستوى الخدمات والمرافق الحيوية، وذلك في إطار خطة المحافظة لدعم ملف النظافة والتجميل بالمحافظة من خلال توفير معدات جديدة أو صيانة ورفع كفاءة المعدات الحالية لتقوم بدورها على الوجه الأمثل.

وفي سياق متصل، تابع رئيس المركز جهود الوحدات القروية الخمس في تنفيذ حملات نظافة ورفع المخلفات الصلبة، و تمهيد وتسوية عدد من الطرق الرئيسية حيث شملت الأعمال طريق ديرمواس/ دلجا والذي يربط ما بين مدينة ديرمواس وقرى الغروب حتى قرية دلجا.