عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دعم منظومة النظافة بمركز ديرمواس بمعدات جديدة ضمن الخطة الاستثمارية

معدات نظافة جديدة
معدات نظافة جديدة

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا عن تسليم مركز ومدينة ديرمواس دفعة معدات جديدة لدعم منظومة النظافة ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالى، تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، بالاهتمام برفع مستوى النظافة العامة وتحقيق رضا المواطنين، من خلال الارتقاء بالمظهر الحضاري ورفع تراكمات القمامة وتوفير الجهد والوقت.

 

محافظ المنيا يشيد بجهود الدولة في تمكين ودمج ذوي الإعاقة.. صور

المنيا: طفرة هائلة فى التعليم ببناء وتجديد 213 مدرسة داخل قرى حياة كريمة

 

من جانبه، أوضح محمد عبد الغنى رئيس مركز ومدينة ديرمواس، أن الوحدة المحلية تسلمت دفعة جديدة من المعدات لدعم منظومة النظافة، ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، حيث تسلمت عدد5 قلاب سعة 8 لتر لتوزيعها على الوحدات القروية ، لرفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين البيئة المحيطة للمواطن، والتخلص من المخلفات الصلبة بطريقة آمنة وصحية وخفض َمعدلات التلوث البيئي.

ووجه رئيس المركز بالعمل على تشغيل المعدات بالكفاءة المطلوبة، وإجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة للمعدات لضمان استمرار عملها بالكفاءة المطلوبة، وتحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانات التي توفرها الدولة لتحسين مستوى الخدمات والمرافق الحيوية، وذلك في إطار خطة المحافظة لدعم ملف النظافة والتجميل بالمحافظة من خلال توفير معدات جديدة أو صيانة ورفع كفاءة المعدات الحالية لتقوم بدورها على الوجه الأمثل.

وفي سياق متصل، تابع رئيس المركز جهود الوحدات القروية الخمس في تنفيذ حملات نظافة ورفع المخلفات الصلبة، و تمهيد وتسوية عدد من الطرق الرئيسية حيث شملت الأعمال طريق ديرمواس/ دلجا والذي يربط ما بين مدينة ديرمواس وقرى الغروب حتى قرية دلجا.

الخطة الاستثمارية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا النظافة والتجميل تحسين مستوى الخدمات دعم منظومة النظافة رفع كفاءة منظومة النظافة قرى حياة كريمة منظومة النظافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ البيضاء انخفضت.. هبوط جديد في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

عطل يضرب شبكة فودافون في مصر.. اعرف طريقة الإصلاح حصريا من هنا

تاريخ مصر العظيم| اكتشاف كنز أثري ضخم خلال أعمال الحفر لإنشاء مستشفى.. تفاصيل

مرتضى منصور في تصريحات لـ صدى البلد: كهربا دفع 70 مليون

نهائي كأس مصر| شيكابالا يوجه رسالة لفريقه بسبب إمام عاشور.. تفاصيل

فحص ملابس فتاة الشروق يكشف تفاصيل جديدة .. مفاجأة

تعطيل خدمات الاتصال والإنترنت لشبكة فودافون مصر

500 ألف جنيه من تجار الذهب .. مفاجأة قوية بشأن التلاعب في الدمغات

ترشيحاتنا

رئيس وزراء أرمينيا: هناك تطور ديناميكي فى مجال السياحة بيننا وبين مصر

السيسي: العلاقات بين مصر وأرمينيا تاريخية.. وهدفنا تعزيز التعاون المشترك

السيسي يؤكد دعم مصر للمبادرات الأرمينية لتحقيق السلام والاستقرار في جنوب القوقاز

تقديرا للعلاقات الراسخة.. رئيس الإمارات وأمير الكويت يتبادلان الأوسمة والقلادات

تعددت البلاغات.. مريض نفسي يروع السيدات بقرية توشكى بأسوان

جامعة عين شمس تنظم معرضا للمنتجات المصرية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات المسلحة تنظم زيارة لقادة سابقين وأسرهم لـ المظلات والصاعقة

مزمن وليس له علاج.. مرض داليا مصطفى وأسباب إصابتها| تفاصيل

رئيس الأركان يتفقد منظومة التدريب القتالى داخل أحد تشكيلات الجيش الثانى الميدانى

قبل الجواز.. صور جمعت جورجينا بـ رونالدو أثارت الجدل على السوشيال ميديا

فيديو

عطل مفاجئ يضرب شبكة فودافون.. ما الحل للتعامل معه ؟!

كسور وتمزقات.. سمية الخشاب بين ضحايا رامز جلال 2024

انخفاض كبير في أسعار اللحوم

أمطار لمدة 3 أيام .. تحذير لتلك المحافظات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ