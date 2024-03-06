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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في تصادم تروسيكل وتوك توك بالمنيا

نقل المصابين للمستشفى
نقل المصابين للمستشفى

أصيب 7 أشخاص،  في حادث تصادم تروسيكل ومركبة توك توك بطريق فرعي بمركز سمالوط شمال المنيا تم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

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تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة بتصادم تروسيكل ومركبة توك توك بطريق فرعي بإحدى قرى مركز سمالوط بسبب السرعة الزائدة.

تسبب الحادث في إصابة 7 أشخاص وهم أميرة. ش. م 25 سنة ونادية. س. ز 30 سنة وكراس. ث. م 9 سنوات وإبرام. ا. م 7 سنوات وألاء. ع. م 19 سنة، وفاطمة. م. م 70 سنة ونجوى. ش. ك 45 سنة مقيمين جميعا بمركز سمالوط.

تم نقل المصابون إلى المستشفي النموذجي لتلقي العلاج، وتم التحفظ على المركبتين تحت تصرف النيابة العامة تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق. 
 

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