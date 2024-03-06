بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في تصادم تروسيكل وتوك توك بالمنيا

أصيب 7 أشخاص، في حادث تصادم تروسيكل ومركبة توك توك بطريق فرعي بمركز سمالوط شمال المنيا تم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة بتصادم تروسيكل ومركبة توك توك بطريق فرعي بإحدى قرى مركز سمالوط بسبب السرعة الزائدة.

تسبب الحادث في إصابة 7 أشخاص وهم أميرة. ش. م 25 سنة ونادية. س. ز 30 سنة وكراس. ث. م 9 سنوات وإبرام. ا. م 7 سنوات وألاء. ع. م 19 سنة، وفاطمة. م. م 70 سنة ونجوى. ش. ك 45 سنة مقيمين جميعا بمركز سمالوط.

تم نقل المصابون إلى المستشفي النموذجي لتلقي العلاج، وتم التحفظ على المركبتين تحت تصرف النيابة العامة تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

