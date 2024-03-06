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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين المنيا يضبط 142 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق

حملات تموينية متنوعة
حملات تموينية متنوعة

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن مديرية التموين تمكنت من ضبط 142 مخالفة تموينية متنوعة، خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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وأوضح تقرير  مديرية التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن ضبط 130  مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين “نقص وزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات_ عدم وجود سجلات - عدم وجود ميزان”، و12 مخالفة في مجال متابعة الأسواق منها “بيع منتجات مجهولة المصدر  - عدم وجود شهادة صحية”، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
 

الإجراءات القانونية الخدمات المقدمة للمواطن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا خبز غير مطابق للمواصفات طلبات المواطنين منتجات مجهولة المصدر وصول الدعم

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