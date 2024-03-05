بسبب ماس كهربائي .. إصابة ربة منزل وطفليها في حريق وحدة سكنية بالمنيا

أصيبت سيدة وطفلاها بحروق خفيفة في حريق وحدة سكنية بسبب ماس كهربائي بمدينة المنيا تم السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده للوحدات المجاورة تم التحفظ على مكان الحريق وأخطر المعمل الجنائي تم نقلهم للمستشفي لتلقي العلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن إصابة ربة وطفليها بحروق متفرقة نتيجة حريق إندلع بوحدة سكنية بمدينة المنيا.

على الفور إنتقلت سيارات الحماية المدنية والإسعاف وقوة من المباحث إلى موقع الحادث وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للوحدات السكنية المجاورة.

تبين إصابة ع . ا 32 سنه مصابة حروق بالفين وم. م. م 3 سنوات مصاب بحروق من الدرجة الثانية وف .م 15 سنه مصابة بحروق تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.