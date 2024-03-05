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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنيا .. البنك الزراعي يقدم دعما للأسر الأكثر احتياجا بقرى حياة كريمة

محافظ المنيا ووفد
محافظ المنيا ووفد البنك الزراعي المصري

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على أهمية تضافر الجهود بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى وذلك فى إطار التعاون والمسئولية المجتمعية من أجل تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

 

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جاء ذلك خلال استقباله اليوم الثلاثاء وفد البنك الزراعى المصرى  برئاسة الدكتور فتحى هلال رئيس القطاع بالمنيا .

أشاد المحافظ بدور البنك الزراعي المصري برئاسة المهندس علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، مثمنا ما يقدمه من مبادرات وخدمات مصرفية، ودوره الرائد ومشاركته في تقديم المساهمات والعون لأهالينا من الأسر الأكثر احتياجا ضمن مبادرة “حياة كريمة”.

أوضح المحافظ أن البنك يقدم مساهمات عينية تتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المعظم حيث تتضمن مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجا بقري ومراكز المحافظة للتخفيف عن كاهل هذه الأسر في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وذلك من خلال تقديم المساعدات الغذائية لهم.

أكد المحافظ على أن اختيار الأسر المستحقة لهذه المساهمات سيتم بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، لضمان وصول هذه المساهمات لمستحقيها.

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