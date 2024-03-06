معيط: الاتفاق مع صندوق النقد يستهدف إعادة استقرار اقتصاد مصر بالمسار الإيجابي

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، المشترك بين الحكومة وبعثة صندوق النقد الدولي، أن الاتفاق الذي تم مع صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بالمراجعتين الأولى والثانية، يستهدف إعادة استقرار الاقتصاد المصري في المسار الإيجابي، لافتاً إلى أنه فيما يتصل بالسياسة المالية، فإنها ترتكز على الاستمرار في تحقيق فائض أولي، في السنة المالية القادمة، في حدود 3.5%، وتخفيض الدين تحت 90%، وايضاً مستوى العجز الكلي، وكل ذلك في إطار استمرار الانضباط المالي ومواصلة قدرة المالية العامة على الوفاء بالتزاماتها، إضافة إلى استمرار وجود حزم حماية اجتماعية لدعم الفئات التي تحتاج لذلك.

الشكر لفريق صندوق النقد الدولي

وتوجه الوزير، بالشكر لفريق صندوق النقد الدولي على الجهد الذي بُذل للوصول الى الاتفاق، كما توجه بالشكر لرئيس مجلس الوزراء على جهده في هذا الاطار، وكذا الشكر لمحافظ البنك المركزي والوزراء، على تعاونهم للوصول لهذا الاتفاق، والشكر أيضاً لزملائه في وزارة المالية وخاصة أحمد كجوك، لافتاً إلى أنهما كانا يديران معاً التفاوض مع الصندوق.