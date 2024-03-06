أوكرانيا تعتزم شن هجمات مضادة ضد روسيا خلال 2024

أعلن قائد القوات البرية الأوكرانية أولكسندر سيرسكي، أن كييف تهدف إلى شن هجمات مضادة ضد القوات الروسية خلال عام 2024.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، أضاف سيرسكي أن “كييف تعمل على استقرار الخط الأمامي وتشكيل وحدات للهجوم المضاد”.

وكان سلاح الجو الأوكراني، أعلن، اليوم الأربعاء، أن الدفاع الجوي الأوكراني أسقط 38 طائرة من أصل 42 طائرة روسية دون طيار أطلقت خلال الليل؛ لاستهداف 8 مناطق في جميع أنحاء البلاد، وذلك في واحدة من أكبر هجمات الطائرات دون طيار الروسية على المناطق الأوكرانية في الأسابيع القليلة الماضية.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت القوات الجوية إن طائرات شاهد كاميكازي بدون طيار قد أسقطت فوق الجنوب والوسط والغرب والشمال الشرقي من البلاد.

واستمرت التنبيهات الجوية في بعض المناطق لأكثر من ساعتين.