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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 11 مليون جنيه.. إحلال وتجديد كباري الجمالون والحدين والكوم الأخضر بالبحيرة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على ضرورة متابعة أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها لتحقيق السيولة المرورية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .

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توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة دمنهور ووحدة مشروع المدارس المصرية اليابانية

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أداء صلاة الثالث على جميل برسوم بكنيسة ماري جرجس في دمنهور

وقامت مديرية الطرق والنقل بالبحيرة برئاسة كريمة عاشور بمتابعة أعمال إحلال وتجديد كوبري الجمالون بمركز المحمودية بتكلفة إجمالية ٥ مليون جنيه وإحلال وتجديد كوبري الحدين على مصرف التحدى بمركز كوم حمادة بتكلفة إجمالية  ٣.٥ مليون جنيه و إحلال وتجديد كوبري الكوم الاخضر على ترعة أبو دياب بمركز حوش عيسى باعتماد قدره ٢.٥ مليون جنيه.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتكثيف الجهود المبذولة والعمل على تلبية احتياجات المواطنين واستكمال الأعمال الجاري تنفيذها بقطاع الطرق والرصف وتطويرها ورفع كفاءتها نظراً لاهميتها البالغة فى عمليات التنمية الاقتصادية.

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