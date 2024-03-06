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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين البحيرة: ضبط طن ملح طعام غير صالح للاستهلاك الآدمي

تموين البحيرة
تموين البحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة مجدي الخضر مدير المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة حيث تم تنفيذ عدة حملات تحت إشراف مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية. 

وأسفرت الحملات بمركزى كوم حمادة ووادى النطرون، عن ضبط ١٠٠ عبوة منتجات ألبان منتهية الصلاحية ومخبزين يداران بدون ترخيص، إضافة لضبط مخبز تصرف فى ٥٢ شيكارة دقيق بلدى مدعم بالبيع فى السوق السوداء و٦ مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات. 

كما تم تحرير ٦ محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار ومحضر لعدم نظافة أدوات العجين.

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وبحملات مماثلة بمركزى إيتاى البارود والمحمودية ،  تم ضبط ٢٧ مخبزا لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و٣ مخابز لتصرفهم فى ٨٥ شيكارة دقيق بلدى مدعم ومخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و٧ مخابز لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ووزن وسعر الرغيف ، كما تم ضبط كمية من الأسماك غير صالحة للإستهلاك الآدمي و ٣ محلات لبيعهم سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

وبمركزى الرحمانية و شبراخيت تم ضبط طن ملح طعام غير صالح للاستهلاك الآدمي وطن أسمدة مجهولة المصدر و٤ محلات لبيعهم سجائر بأزيد من السعر الرسمي. 

كما تم تحرير ١٥ محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار بالإضافة لضبط ٥ مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن ومخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و ٨ مخابز لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل و ٦ مخابز لعدم نظافة أدوات العجين و مخبزين لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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