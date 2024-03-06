تطبيقها بالوحدات والمستشفيات.. استعدادات مكثفة بالبحيرة لبدء تنفيذ اللائحة الأساسية للمنشآت الصحية

عقد اليوم اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة اجتماعًا بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، لتسهيل آلية تنفيذ اللائحة الأساسية للمنشآت الصحية ، بحضور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، ودعاء زيتون وكيل وزارة المالية وبحضور مديري العموم بمديرية الصحة ومديري الإدارات الفنية بالمديرية، ومديري الإدارات الصحية والمستشفيات التابعة ومراقبي المالية بها.

وناقش الاجتماع تسهيل آلية تنفيذ اللائحة الأساسية للمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية، والصادرة بقرار وزير الصحة والسكان ووزير التنمية المحلية رقم 75 لسنة 2024، والتحديثات الجديدة التي ستعطي الفرصة لوجود إيرادات تساهم مع ميزانية الدولة للصحة في تطوير المنظومة، بالإضافة إلى خلق مزايا للكوادر الطبية، وستعمل على حل التشابكات المالية بين الجهات المعنية.

وأكد السكرتير العام على ضرورة الاهتمام برفع العبء عن كاهل المرضى وخاصة غير القادرين ، وذلك بتوفير خدمة العلاج على نفقة الدولة ودعم العلاج المجاني، والإنتهاء من أي قوائم انتظار خاصة بالعمليات الجراحية، واتباع أفضل الممارسات العالمية فى مجال الرعاية العلاجية

من جانبه أشار وكيل وزارة الصحة بالبحيرة أن الهدف من الاجتماع هو تسهيل آلية التنفيذ وتفسير البنود الخاصه بها ، و مناقشة اللائحة وكيفية تطبيقها فى المستشفيات والوحدات الصحية، حيث من المزمع تطبيقها بدءًا من الاسبوع المقبل، لتقديم خدمات أفضل داخل المستشفيات والوحدات الصحية، ولتحفيز الأطباء وغيرهم من العاملين وفتح باب التعاقدات فى كافة التخصصات بما يعود بالنفع على المرضى.

جدير بالذكر أن اللائحة المنظمة تستهدف تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية طبقاً للتخطيط الصحي بوزارة الصحة والسكان، وذلك لتعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض من خلال توفير برامج التثقيف الصحي والتوعية بالإجراءات الوقائية، وأنماط الحياة الصحية السليمة.