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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح معرضي أهلا رمضان في وادي النطرون وبدر بالبحيرة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

افتتح كامل غطاس السكرتير العام المساعد بالبحيرة، معرضين لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، ضمن مبادرة "أهلاً رمضان"، وذلك في مركزي وادي النطرون وبدر، والذي نظمتهما الوحدة المحلية بالتنسيق مع مديرية التموين، ضمن خطة المحافظة للتوسع فى فتح المعارض والمنافذ لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

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وتفقد السكرتير المساعد أجنحة المعرضين، والتي تضم مختلف منتجات من الخضر والفاكهة والسلع الغذائية والمنظفات واللحوم البلدية والحمراء، وأقسام للمجمدات من خضر ولحوم ودواجن وأسماك، والتي تقل أسعارها عن مثيلاتها بالأسواق.

وأكد كامل غطاس، أن افتتاح المعرضين، يأتي ضمن سلسلة المعارض التي تم افتتاحها بمختلف ربوع المحافظة.

وأشار إلى استمرار التوسع في إقامة معارض ومنافذ بيع ثابتة ومتحركة للسلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة؛ استعدادًا لاستقبال الشهر الفضيل.

ونوه بأن جميع الأسعار بتلك المعارض فى متناول الجميع، مضيفاً أن الفترة القادمة ستشهد افتتاح عدد من المعارض المشابهة بكل مدن ومراكز المحافظة للتخفيف عن كاهل المواطنين والعمل على ضبط الأسواق خاصةً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

ووجه بتنفيذ تعليمات الدكتورة نهال بلبع - نائب المحافظ، باستمرار ضخ جميع السلع الغذائية؛ بهدف زيادة المعروض منها لمنع الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار، والمتابعة اليومية، وإحكام الرقابة على السلع والأسواق، من خلال تكثيف الحملات الرقابية على المحال التجارية والمخابز والمطاعم ومحلات بيع اللحوم؛ للتأكد من مدى صلاحيتها ومواجهة كل صور الغش التجاري والاحتكار وزيادة الأسعار خاصة في السلع الأساسية.

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