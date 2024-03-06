ضمن المبادرة الرئاسية.. الوحدة المحلية بإيتاى البارود تتسلم 5600 شجرة

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود برئاسة شعبان بصيص بإستلام 5600 شجرة مثمرة وغير مثمرة تمهيداً لزراعتهم عبارة عن 500 شجرة ليمون و100 شجرة فرشاة الزجاج و 500 شجرة يوسفى و 1000 شجرة رمان و 500 شجرة أكاسيا و 1000 شجرة كازوارينا و 500 شجرة كافور و 500 شجرة كونو كاربس و 1000 شجرة جوافه.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على أهمية المبادرة ودورها فى نشر الوعى البيئي وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية من خلال تغيير السلوكيات وحث المواطنين على المشاركة في الحفاظ على البيئة.

يأتي ذلك استمراراً لمتابعة مبادرة رئيس الجمهورية "100 مليون شجرة" التي تستهدف مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية وتحسين نوعية الهواء وتحقيق الإستفادة الإقتصادية القصوى من الأشجار وتحسين الصحة العامة للمواطنين.