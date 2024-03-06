صحة البحيرة: الكشف على 872 مواطنا بمختلف التخصصات ضمن قافلة طبية بالتحرير

نظمت مديرية الصحة بالبحيرة برئاسة الدكتور هاني جميعة، من خلال إدارة القوافل الطبية العلاجية بالمديرية قافلة طبية مجانية بقرية عبد السلام عارف بالتحرير على مدار يومين تم خلالها الكشف على 872 مواطنًا مجانا، من خلال وجود 8 عيادات طبية.

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة عيادتي الباطنة 225 حالة و عيادة الأطفال 225 و الجراحة 108 و النساء 96 و تنظيم الأسرة 25 و العظام 140 والأسنان 53، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

كما تواجد بالقافلة معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة ، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة.

يأتي ذلك في إطار الإرتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية لمواطني محافظة البحيرة وخاصة بالمناطق المحرومة من الخدمة الصحية داخل القرى والعزب والنجوع لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الخدمات العلاجية وصرف الأدوية لهم بالمجان.