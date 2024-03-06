مصرع شخصين في حادث تصادم سيارة جامبو مع «نقل» بالبحيرة

لقي شخصان مصرعهما إثر حادث تصادم سيارة جامبو مع سيارة نقل ثقيل بالطريق الصحراوي اتجاه القاهرة نطاق مدينة النوبارية بمحافظة البحيرة.

مصرع شخصين في حادث تصادم تريلا وسيارة نقل بالبحيرة

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ يتضمن وقوع حادث مروري ووجود وفيات بالطريق المشار إليه.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مصحوبه بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين تصادم سيارة جامبو مع سيارة نقل ونتج عن الحادث وفاة شخصين وهم أحمد.ع، ومحمود. م وتم نقلهم لمشرحه مستشفى النوبارية المركزي.