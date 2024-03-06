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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التحالف الوطنى يطلق مبادرة الخير لدعم الأسر الأولى بالرعاية فى البحيرة

التحالف الوطنى بالبحيرة
التحالف الوطنى بالبحيرة

انطلقت اليوم فعاليات مبادرة الخير التى نظمها التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى بالبحيرة وتضمنت فعاليات المبادرة توزيع المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بالتزامن مع قرب شهر رمضان المبارك.

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وقالت الدكتورة نفين الكاتب، عضو مجلس أمناء التحالف الوطنى، إن هذه المبادرة تستهدف توزيع 20 ألف كرتونة مواد غذائية بمحافظة البحيرة خلال شهر رمضان المبارك .

وأضافت أن هناك خطة متكاملة للتحالف الوطنى لدعم الأسر الأولى بالرعاية وتقديم الخدمات العاجله لهم على مدار العام.

وأوضحت عضو مجلس التحالف الوطنى، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى أطلقت عدة مبادرات تنموية بداية من مبادرة "ستر وعافية"مرورا بمبادرة خيرك سابق وانتهاء بمبادرة "كتف بكتف ".

 يذكر أن مبادرة "ستر وعافية" من أوائل المبادرات التى أطلقها التحالف الوطنى بالقرى الأكثر احتياجا بمحافظة البحيرة لاستهداف 40 ألف شخص بقرى وعزب مركز الرحمانية.

 كما تعد مبادرة "خيرك سابق " من اهم المبادرات التى نظمها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بالبحيرة وذلك لتوزيع المواد الغذائية مجانا على الأسر المحتاجة من خلال توزيع كروت الخير وكراتين المواد الغذائية والوجبات الساخنة بالتعاون مع مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية بمدينة دمنهور.

 

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