حبس المتهم بالتسبب في تسمم أهل طليقته بالبحيرة

قررت جهات التحقيق بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة حبس السيد.ع.م، 56 عاما، المتهم بمحاولة تسمم عدد من أفراد أسرة طليقته عن طريق إهدائهم علبة حلويات تحتوي على كنافة بعد أن وضع بها السم، وحرر محضر بالواقعة يحمل رقم 1337 لسنة 2024 إداري رشيد، وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الواقعة.

البداية عندما تلقت مديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة رشيد، يفيد بإبلاغ الأهالي بوصولهم 3 علب حلوى تحتوي على كنافة مرفق بها كارت دعوى لحضور حفل زفاف، وعقب تناولهم منها شعروا بحالة إعياء وتم نقلهم إلى مستشفى رشيد العام لتلقي العلاج اللازم.

وكشفت تحقيقات جهات التحقيق بمدينة رشيد، وجود خلافات بين المتهم السيد. ع. م، 56 عاما، حاصل علي ليسانس حقوق، وزوجته نعمة.ح.ر، 50 عاما، المقيمة في دولة ألمانيا، وأنه قرر الانتقام من أسرتها و2 من محامي الزوجة المقيمين في رشيد بمحافظة البحيرة.

ووجهت جهات التحقيق إلى المتهم تهمة الشروع في قتل 7 أشخاص، وقررت حبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد في المواعيد القانونية.