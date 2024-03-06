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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مركز الفرافرة يتفقد أعمال مبادرة الكشف عن فيروس سي لطلاب المدارس

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد الدكتور ياسر محمود رئيس مركز الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد، فعاليات المبادرة الرئاسية لحملة الكشف عن فيروس سي لطلاب الصف الأول الإعدادي بالمدرسة الإعدادية المشتركة بمدينة الفرافرة، ورافقه فى الجولة الدكتورة زينب عبد الباري مدير منطقة التأمين الصحي بالمحافظة و حسين حسن مدير ادارة الفرافرة التعليمية بالمركز.

وتفقد رئيس المركز أعمال نقاط فحص المبادرة الرئاسية بدءًا من مرحلة التسجيل، مشيدًا بالأعمال التى من شأنها تطوير المنظومة الصحية بالمركز موجهاً بتذليل جميع المعوقات التي تواجه فريق الكشف بجميع المدارس بنطاق المركز لتحقيق المستهدف من المبادرة حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب وأشاد رئيس المركز بمنظومة وفريق العمل مؤكدا تقديم جميع أوجه الدعم اللوجيستي لتقديم خدمات أفضل ومتميزة .

كما تفقد الدكتور ياسر محمود رئيس مركز الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد، فعاليات المبادرة الرئاسية لحملة الكشف عن فيروس سي لطلاب الصف الأول الإعدادي بالمدرسة الاعدادية المشتركة بمدينة الفرافرة، ورافقه فى الجولة الدكتورة زينب عبد الباري مدير منطقة التأمين الصحي بالمحافظة و حسين حسن مدير ادارة الفرافرة التعليمية بالمركز.

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و تفقد رئيس المركز أعمال نقاط فحص المبادرة الرئاسية بدءًا من مرحلة التسجيل، مشيدًا بالأعمال التى من شأنها تطوير المنظومة الصحية بالمركز موجهاً بتذليل جميع المعوقات التي تواجه فريق الكشف بجميع المدارس بنطاق المركز لتحقيق المستهدف من المبادرة حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب وأشاد رئيس المركز بمنظومة وفريق العمل مؤكدا تقديم جميع أوجه الدعم اللوجيستي لتقديم خدمات أفضل ومتميزة .

وأكدت الدكتور زينب عبد الباري مدير منطقة التامين الصحي بالوادي الجديد أن المستهدف بالفرافرة 1200 طالب وطالبة بمرحلة الصف الأول الإعدادي ، وذلك من خلال فريق عمل واحد برئاسة الدكتورة مروة محمد أبو الفتوح مدير عيادات التأمين الصحي .

الاول الاعدادي أعداد ادارة التأمين الصحي الاعدادية بالمدرسة انطلاق فعاليات

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