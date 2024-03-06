وزير الأوقاف يهنئ رئيس مجلس الدولة بقرب حلول شهر رمضان الكريم

التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المستشار عادل فهيم محمد عزب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء 6 مارس 2024، في مقر مجلس الدولة، حيث هنأه وأعضاء المجلس بقب حلول شهر رمضان المبارك، متمنيًا له ولمجلس الدولة كل التوفيق.

وزير الأوقاف يهنئ رئيس مجلس الدولة بحلول شهر رمضان الكريم

من جانبه أشاد المستشار عادل فهيم محمد رئيس مجلس الدولة بدور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وجهودها في إعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، وإحكام سيطرتها على المساجد، وتكثيف البرامج الدعوية خلال شهر رمضان المبارك.



حضر اللقاء كل من المستشار عصام عبدالعزيز الشعراوي نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المكتب الفني ومستشار رئيس مجلس الدولة للعلاقات العامة والإعلام، والمستشار أسامة الورداني نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لهيئة الأوقاف المصرية.