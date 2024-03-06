مديرية الأوقاف بالمنوفية تنهي استعداداتها لشهر رمضان المبارك

أعلن وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، الدكتور عاصم قبيصي، أن مديرية الأوقاف أنهت جميع استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك بجميع المساجد بمدن وقرى المحافظة.

وقال وكيل الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، إنه تم وضع برنامج زمني للدروس اليومية خلال شهر رمضان يقوم به الأئمة عقب صلاتي العصر والتراويح بالمساجد، بجانب خاطرتي التراويح والفجر في حدود 5 دقائق حال رغبة الإمام في ذلك، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص 337 مسجدًا للاعتكاف خلال العشرة الأواخر بمختلف الإدارات الفرعية على مستوى المحافظة، وإعداد 366 مسجدًا لصلاة التهجد، بجانب تخصيص 445 ساحة لأداء صلاة العيد.



وأوضح وكيل الوزارة أنه سيتم عقد ملتقى فكري من أول يوم في رمضان بمسجد الأنصار بإدارة شبين الكوم عقب صلاة التراويح، حيث سيحاضر فيه وكيل الوزارة و6 من أساتذة جامعة الأزهر وأئمة قادة الفكر والمتميزين، مؤكدًا أنه سيستمر خلال الشهر المبارك وحتى نهايته، لافتًا إلى أنه سيتم عقد أيضًا ملتقي فكري للواعظات بمسجد أبو المكارم بشبين الكوم، يحاضر فيه الواعظات المعينات والمعتمدات بمعدل محاضرة يوميا ظهرا وذلك حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

وأضاف وكيل الوزارة أنه سيكون هناك منبر ثابت مشترك بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف في 45 مسجدًا يؤدى يومي، الإثنين والأربعاء، عقب صلاة العصر، بجانب تنظيم ندوات بقصور الثقافة، يقوم بأدائها قادة الفكر حسب خطة مديرية الثقافة بالمنوفية وحسب البروتوكول، وتنظيم درس للسيدات يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع بواقع 52 درسًا أسبوعيًا، وتنظيم دروس الناشئة يوم الخميس من كل أسبوع عقب صلاة العصر بواقع 220 درسًا.

وأشار إلى تنظيم مقارئ للجمهور بواقع 127 مقرئة تعقد عقب صلاة الجمعة من كل أسبوع، ومقارئ للأعضاء بواقع 53 تعقد يوم الاثنين عقب صلاة الظهر، ومقارئ للأئمة بواقع 45 تعقد يوم الأحد عقب صلاة العصر، ومقرأة نموذجية تعقد بمسجد الأنصار يوم الأحد عقب صلاة الظهر من كل أسبوع، ومجالس العلم والذكر بواقع 200 جلسة تعقد يوم الخميس من كل أسبوع، فضلا عن تنظيم برنامج ختم القرآن الكريم تحت عنوان "صحح تلاوتك" بواقع 82 جلسة تعقد بالمساجد الكبرى يوميًا عقب صلاة العشاء.