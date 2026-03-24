إحالة فؤاد الهاشم للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة عابدين

صدر قرار من الجهات المختصة بإحالة فؤاد الهاشم إلى المحاكمة العاجلة أمام محكمة عابدين، وذلك على خلفية اتهامه بالإساءة إلى مصر عبر تصريحات منسوبة إليه.

إحالة فؤاد الهاشم للمحاكمة العاجلة

جاء قرار الإحالة بعدما تقدم المحامي أحمد بدوي ببلاغ رسمي ضد الهاشم، اتهمه فيه بارتكاب وقائع السب والقذف والإساءة إلى الدولة المصرية، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

فورًا، اهتمت الجهات المختصة بالتحقيق في البلاغ، قبل أن تقرر إحالة المتهم إلى المحاكمة العاجلة لنظر الاتهامات المنسوبة إليه، والفصل فيها أمام المحكمة المعنية.