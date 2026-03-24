الرئيس اللبناني: لا حروب بالوكالة على أرضنا وقرار حصر السلاح نهائي

أكد الرئيس اللبناني في تصريح عاجل أن بلاده ترفض بشكل قاطع الانخراط في أي صراعات إقليمية أو حروب بالوكالة تُدار على أراضيها، مشدداً على أن لبنان لا يمكنه تحمل تبعات صراعات الآخرين في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية الحساسة التي يمر بها.



وأوضح الرئيس أن قرار الدولة بشأن حصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية، إلى جانب التحكم الكامل في قرارات السلم والحرب، هو خيار لا رجعة فيه، ويأتي في إطار الحفاظ على سيادة الدولة واستقرارها الداخلي.

وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب توحيد الصف الوطني والابتعاد عن أي خطوات قد تُدخل البلاد في دوامات عنف جديدة.

وأشار إلى أن لبنان يسعى إلى ترسيخ مبدأ النأي بالنفس عن الأزمات الإقليمية، مع التركيز على معالجة التحديات الداخلية، وعلى رأسها الأزمة الاقتصادية وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

كما شدد على أن الدولة وحدها هي الجهة المخولة باتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بالحرب والسلام، بما يضمن حماية البلاد من الانزلاق إلى مواجهات غير محسوبة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة، ما يزيد من الضغوط على لبنان لتحديد موقفه بوضوح من الصراعات الجارية، وسط مطالب داخلية ودولية بضرورة تثبيت سيادة الدولة وتعزيز مؤسساتها الأمنية والعسكرية.

واختتم الرئيس تصريحاته بالتأكيد على أن مصلحة لبنان العليا تظل فوق أي اعتبارات أخرى، وأن الحفاظ على أمن واستقرار البلاد هو أولوية لا يمكن التهاون فيها