تعليق الدراسة غداً وبعد غد في مصر بالمدارس|وزير التعليم: هدفنا حماية الطلاب
تعطيل الدراسة في المدارس لمدة يومين .. وزير التعليم: الإجازة للطلاب والمعلمين
عباس شراقي لـ صدى البلد: شمال مصر على موعد مع أمطار وبرودة غير معتادة
لغز تحت التلال.. نفق غامض يغلق بأحجار عملاقة تحير العلماء
الاحتلال يضع قيودًا على الإمدادات بغزة.. تُنذر بكارثة صحية
البترول: الكشف الجديد للغاز في الصحراء الغربية يضيف 26 مليون قدم مكعب يوميا
موجة غير مستقرة تضرب البلاد غدا .. تحذيرات من رياح شديدة وثلوج
رابطة الأندية تقرر إجراء تعديلات في جدول الدوري المصري
مخلفات حول السور من الخارج.. تفاصيل حريق سوق الجملة
بعد تحذيرات الطقس خلال الساعات المقبلة.. نصائح هامة لقائدى المركبات
قبل الإعلان عنه| هل يصل الحد الأدنى للأجور لـ 10 آلاف جنيه؟.. قوى عاملة البرلمان تجيب
الرئيس الألماني: الحرب على إيران خطأ سياسي كارثي ومخالفة للقانون الدولي
أخبار العالم

صافرات الإنذار تدوي في بئر السبع بعد إطلاق صواريخ إيرانية

شهدت مدينة بئر السبع حالة من التوتر والذعر، عقب دوي صفارات الإنذار في مناطق واسعة من جنوب إسرائيل، وذلك إثر إطلاق دفعة من الصواريخ التي نُسبت إلى إيران، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية وتقارير أمنية.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن أنظمة الدفاع الجوي تم تفعيلها فور رصد الصواريخ، حيث جرى اعتراض عدد منها، فيما سقطت شظايا في مناطق مفتوحة دون تسجيل خسائر بشرية فورية، وفق البيانات الأولية. 

كما دعت السلطات الاسرائيلية السكان إلى الالتزام بالملاجئ واتباع تعليمات الجبهة الداخلية.

من جهتها، أشارت مصادر إعلامية، من بينها القناة 12 الإسرائيلية وهيئة البث الإسرائيلية، إلى أن صافرات الإنذار سُمعت بوضوح في بئر السبع ومناطق مجاورة، ما تسبب في حالة من الهلع بين السكان، خاصة مع تزامن الحادث مع تصاعد التوترات الإقليمية.

ويأتي هذا التطور في سياق تصعيد متزايد بين إيران وإسرائيل، حيث شهدت الفترة الأخيرة تبادلًا للهجمات والتهديدات، ما يرفع من احتمالات توسع نطاق المواجهة. ويرى محللون أن استهداف مناطق في الجنوب الإسرائيلي يعكس تحولًا في طبيعة الهجمات، سواء من حيث المدى أو الرسائل السياسية والعسكرية المرتبطة بها.

ويحذر خبراء أمنيون من أن استمرار مثل هذه الهجمات قد يؤدي إلى تصعيد أوسع، قد يشمل جبهات متعددة، لا سيما مع حساسية الوضع في الشرق الأوسط وتداخل المصالح الإقليمية والدولية.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس غداً لسوء الأحوال الجوية| التعليم تحسم الجدل

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم .. كم وصل سعر الكيلو؟

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

اجازة للطلاب والمعلمين بالمدارس الأربعاء والخميس لسوء الأحوال الجوية

اسعار الفراخ اليوم

بداية الانخفاض.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء

سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟

سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟

أسعار الذهب

عيار 21 يتراجع 800 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب بمصر

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

الابراج

بعد إجازة العيد.. هذه الأبراج الأكثر حماسًا للعودة إلى العمل

اللب السوري

فوائد غير متوقعة للب السوري .. تجعلك تتناوله باستمرار

رنجة بالبطاطس

طريقة عمل سلطة الرنجة بالبطاطس

بالصور

طريقة تقطيع البصل قد تغير طعم الأكل بالكامل.. السر الذي يغفله الكثيرون

طريقة تقطيع البصل قد تغير طعم الأكل بالكامل.. السر الذي يغفله الكثيرون
طريقة تقطيع البصل قد تغير طعم الأكل بالكامل.. السر الذي يغفله الكثيرون
طريقة تقطيع البصل قد تغير طعم الأكل بالكامل.. السر الذي يغفله الكثيرون

عشبة سرية.. للحصول على حواجب ورموش كثيفة خلال 7 أيام

عشبة سرية.. للحصول على حواجب ورموش كثيفة خلال 7 أيام
عشبة سرية.. للحصول على حواجب ورموش كثيفة خلال 7 أيام
عشبة سرية.. للحصول على حواجب ورموش كثيفة خلال 7 أيام

محمد صبحي يكرم نجوم الزمن الجميل: أنتم ضمير الفن الحقيقي| صور

محمد صبحي وفادية عبد الغني
محمد صبحي وفادية عبد الغني
محمد صبحي وفادية عبد الغني

رغم الجدل الواسع.. فوائد غير متوقعة لـ"حمية الكيتو" تغير نظرة الأطباء

رغم الجدل الواسع.. اكتشاف فوائد غير متوقعة لـ"حمية الكيتو" يغير نظرة الأطباء
رغم الجدل الواسع.. اكتشاف فوائد غير متوقعة لـ"حمية الكيتو" يغير نظرة الأطباء
رغم الجدل الواسع.. اكتشاف فوائد غير متوقعة لـ"حمية الكيتو" يغير نظرة الأطباء

وائل الغول

وائل الغول يكتب : رغم الاختراقات والاغتيالات .. هل فشلت إسرائيل استخباراتيًا خلال حرب إيران؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : الحرب على إيران .. ومعركة تكسير العظام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سيادة مصر

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: لم الإصلاح؟!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمان العاطفي

المزيد