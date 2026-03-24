الفلبين تحذر من أزمة طاقة بسبب الحرب في الشرق الأوسط

أعلن الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس عن أزمة طاقة في بلاده، "في أعقاب الحرب في إيران وتداعياتها".

وقال إن هناك "خطراً داهماً" يهدد إمدادات الطاقة في بلاده بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

ومن جانب آخر ، أعلن وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، أن الولايات المتحدة بدأت سحب النفط من احتياطيها الاستراتيجي، موضحا أن حجم السحب قد يصل إلى نحو 3 ملايين برميل يوميا.

وخلال مؤتمر "CERAWeek"، أوضح رايت أن السحب الحالي مرتبط بصفقات ستسهم في زيادة المخزون الاستراتيجي مستقبلًا، مشيرًا إلى أن النفط بدأ بالتدفق من المخزونات الأمريكية منذ يوم الجمعة الماضي.

وأضاف أن دولًا مثل اليابان تحركت بسرعة للاستفادة، بينما ستتحرك دول أخرى بوتيرة أبطأ، وبعض الدول لا تمتلك مخزونات على الإطلاق.

وأكد الوزير أن هذا الإجراء يختلف عن عام 2022، إذ لم يتم بيع النفط، بل تنفذ عمليات مبادلة، حيث تُفرج الولايات المتحدة عن البراميل حاليًا مقابل استعادة أكثر من 1.2 برميل لكل برميل يتم سحبه، مع توقع عودة هذه الكميات إلى الاحتياطي خلال العام المقبل.