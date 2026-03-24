روسيا تكشف حقيقة تصريحات ترامب حول النزاع الإيراني الأمريكي

قال حسين مشيك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من روسيا، إن موسكو تراقب عن كثب تطورات الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، مشيرًا إلى أن المعلومات التي تصدر عن الأطراف المختلفة لا تعكس الواقع على الأرض.

تصريحات ترامب لا تتطابق مع الواقع

أوضح مشيك أن المتحدث باسم الرئاسة الروسية أكد أن ما يتم الحديث عنه من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول النزاع لا يتطابق مع الواقع، وأن العمليات العسكرية ليست مستمرة كما يُروّج، وأن تصريحات ترامب بشأن رغبته في التوصل لاتفاق لا تعكس الوضع الفعلي على الأرض.

مخاوف روسيا من تصاعد الأزمة

وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" إلى أن وزير الخارجية الروسي شدد على أن استمرار الصراع في الشرق الأوسط لن يخدم المنطقة، بل سيؤثر سلبًا على الأمن والاقتصاد العالمي، محذرًا من أن هذه التوترات قد تؤدي إلى فوضى دولية واسعة النطاق.