"الخارجية الروسية": موسكو سترد على محاولات تحويل بحر البلطيق إلى "مياه داخلية للناتو"

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم أن روسيا سترد بكل الوسائل اللازمة على أعمال النهب والفوضى التي تهدف إلى تحويل بحر البلطيق ومياه أخرى إلى "مياه داخلية" تابعة لحلف الناتو.

وقالت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنك" : على من يسعون إلى تحويل بحر البلطيق ومياه أخرى إلى مياه داخلية تابعة لحلف الناتو والاتحاد الأوروبي، أن يدركوا أن أعمال النهب والفوضى لن تمر دون رد من جانبنا، وسنستخدم كل الوسائل المتاحة.

وتابع البيان: "الهجوم الإرهابي الذي شنته زوارق وطائرات مسيرة على ناقلة الغاز الطبيعي المسال "أركتيك ميتاغاز" ​​التي ترفع العلم الروسي في البحر الأبيض المتوسط ​​يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وفي هذه الحالة، لا تكتفي أوروبا بالوقوف صامتة، بل تصبح شريكة مباشرة في فظائع نظام كييف".

وأكمل البيان ردا على تصرفات بعض الدول الأوروبية في البحار، التي توقف وترافق السفن غير المرغوب فيها إلى موانئها دون رادع: "ندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف مبدئي يدعم اتفاقية قانون البحار لعام 1982، وندعو دول العلم إلى عدم الخضوع للإملاءات الاستعمارية الجديدة، وإلى التكاتف لحماية مصالحها المشروعة وشركات النقل البحري ذات النوايا الحسنة".