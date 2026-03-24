رئيس التحرير
طه جبريل
اجازة للطلاب والمعلمين بالمدارس الأربعاء والخميس لسوء الأحوال الجوية

ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي له منذ قليل ، أنه نظرا للأحوال الجوية غير المستقرة التي من المتوقع أن تشهدها بعض المحافظات بداية من الغد الأربعاء ، وجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمنح جميع المدارس على مستوى الجمهورية، اجازة خلال يومي غد الأربعاء وبعد غد الخميس، على أن تكون الأجازة للطلاب والمعلمين وكافة العاملين بالمدارس، وذلك بهدف تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب على مستوى الجمهورية، والعمل على حماية أبنائنا الطلاب من التعرض لأي مخاطر نتيجة سوء الأحوال الجوية.

الأرصاد الجوية تحذر من سوء حالة الطقس غدا

ومن جانبها حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك في بيان رسمي  ، من حالة الطقس غداً ، مؤكدة أن جمهورية مصر العربية تشهد غدا حالة قوية من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء ، يصاحبها فرص أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا وقد يصاحبها تساقط لحبات البرد على بعض المناطق ، مع انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات .

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية في بيانها : أنه سوف يصاحب كل هذه الظواهر نشاط للرياح تتراوح سرعتها من 40 إلى 50 كم/س مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس ، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة قد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق 

درجات الحرارة المتوقعة غدا .. ماذا أعلنت الأرصاد الجوية ؟

القاهرة الكبرى و الوجه البحري : 18   11

السواحل الشمالية :     16      11

شمال الصعيد       :    20          9

جنوب الصعيد       :    29         14

وشهدت حالة الطقس خلال هذه الأيام تقلبات جوية عديدة، ما بين رياح شديدة وسقوط أمطار على مناطق متفرقة، وموجة طقس سيئ تعرض لها البلاد خلال الساعات القليلة المقبلة.

الأرصاد تحذر من حالة الطقس غداً

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس غدا الأربعاء الموافق 25 مارس 2026 على أغلب أنحاء البلاد.

وقالت الأرصاد في بيانها: من المتوقع أن تشهد البلاد الأربعاء المقبل حالة من التقلبات الجوية الحادة والسريعة، تتوافر فرص سقوط أمطار شديدة الغزارة تستمر لساعات على أغلب المناطق، وسط رياح عاصفة شديدة البرودة، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

حالة الطقس غدا الأربعاء.. استمرار الموجة شديدة الحرارة وأمطار رعدية على جنوب الصعيد -جريدة المال

أماكن سقوط الأمطار

وتوقعت الأرصاد سقوط أمطار على السواحل الشمالية، جميع محافظات الدلتا ومدن القناة والقاهرة الكبرى، بالإضافة إلى أغلب أماكن المناطق التالية: شمال الصعيد وشمال الوادى الجديد وخليج السويس وسيناء

وأوضحت الأرصاد أن الأمطار ستكون شديدة الغزارة وتستمر على مناطق عديدة إلى ساعات بكميات كبيرة مما تجعلها ترفع منسوب المياه فى الطرق والأنفاق وتجمعات كبيرة للمياه تعمل على حدوث فيضانات محلية محدودة ببعض الأماكن، بالإضافة لتشكل السيول على بعض مناطق الصعيد وخليج السويس وسيناء.

رياح بسرعة 50 كم وبرودة.. تحذيرات من حالة الطقس غدًا الخميس 28 يناير 2026

صوت رعد شديد

كما توقعت خرائط الطقس سماع أصوات الرعد الشديدة بالعديد من المناطق ومما قد يرافقه من نشاط للصواعق الهابطة وكذلك الرياح العاصفة الهابطة بشكل مفاجيء، وتنخفض الحرارة بشكل ملحوظ مع يوم الأربعاء بسبب تعمق الكتلة الهوائية القطبية فى أغلب طبقات الجو ليشعر العديد بطقس شديد البرودة نهارًا وقارس ليلًا.

رياح قوية

وذلك مع الرياح الشديدة العاصفة والتي ستنشط على أغلب الأنحاء لكن ستكون مركز أكثر من عند القاهرة الكبرى والوادى الجديد و خليج السويس وسيناء وحتى جميع محافظات الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر.

انخفاض درجات الحرارة الأربعاء والخميس

ومن المتوقع استمرار الأنخفاض فى درجات الحرارة يوم الخميس 26 مارس على معظم المناطق خاصة خلال ساعات الليل، استمرار فرص الأمطار ولكنها اقل من يوم الأربعاء من خفيفة الى متوسطة على محافظات السواحل الشمالية تغزر على السواحل الشمالية الشرقية وتتقدم ايضا خفيفة إلى متوسطة إلى الدلتا والقاهرة وشمال الصعيد ووسطه.

حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس غداً لسوء الأحوال الجوية| التعليم تحسم الجدل

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم .. كم وصل سعر الكيلو؟

اسعار الفراخ اليوم

بداية الانخفاض.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء

سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟

أسعار الذهب

عيار 21 يتراجع 800 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب بمصر

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

جهود محافظة أسوان

حملات مكثفة لفرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء في أسوان

حملة ازالات شمال الأقصر

إزالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بالزينية شمال الأقصر

محافظ الغربية

محافظ الغربية يتفقد مسار العائلة المقدسة وكنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب الأثرية

طريقة تقطيع البصل قد تغير طعم الأكل بالكامل.. السر الذي يغفله الكثيرون

عشبة سرية.. للحصول على حواجب ورموش كثيفة خلال 7 أيام

محمد صبحي يكرم نجوم الزمن الجميل: أنتم ضمير الفن الحقيقي| صور

رغم الجدل الواسع.. فوائد غير متوقعة لـ"حمية الكيتو" تغير نظرة الأطباء

وائل الغول

وائل الغول يكتب : رغم الاختراقات والاغتيالات .. هل فشلت إسرائيل استخباراتيًا خلال حرب إيران؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : الحرب على إيران .. ومعركة تكسير العظام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سيادة مصر

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: لم الإصلاح؟!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمان العاطفي

