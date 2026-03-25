قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل الأربعاء والخميس إجازة للموظفين بسبب الطقس السيء؟.. اعرف الموقف بعد تعطيل الدراسة
أستاذ علاقات دولية: الضربات الأمريكية على إيران مُستمرة.. والتفاوض مرهون بالقوة على الأرض
أعظم سفير رياضي .. عمرو محمود ياسين يُوجّه رسالة لـ محمد صلاح
موعد عيد الأضحى 2026
الاتحاد الإيراني يستدعي لاعبه من الدوري الألماني .. ما السبب؟
للمرة الأولى .. إسرائيل تكشف نواياها في جنوب لبنان من الحدود وحتى نهر الليطاني
تشاد تُجلي لاجئين سودانيين مع تصاعد التوتر .. وانتشار قواتها العسكرية قرب الحدود
حبات برد وأمطار غزيرة .. تحذير من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة
هنشوفها بعنينا كلنا | شعبة الذهب تعلن خبرًا غير متوقع بسبب حرب إيران
الوداد المغربي يتعاقد مع كارتيرون بعد الخروج الصادم من الكونفيدرالية
شعبة الخضروات : ارتفاع أسعار الطماطم مؤقت .. وهتنزل قريّب
كارثة جوية في كولومبيا .. تحطم طائرة عسكرية وسقوط عشرات الموتى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

الاتحاد الإيراني يستدعي لاعبه من الدوري الألماني .. ما السبب؟

دينيس إيكيرت
أحمد أيمن

في خطوة جديدة قبل نهائيات كأس العالم 2026، أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم عن استدعاء المهاجم الألماني دينيس إيكيرت أيينسا ضمن قائمة موسعة تضم 35 لاعبًا، استعدادًا للمرحلة المقبلة من التحضيرات.

ويأتي هذا القرار في إطار استعدادات المنتخب الإيراني لخوض مباراتين وديتين أمام منتخبي نيجيريا وكوستاريكا في تركيا، بهدف رفع الجاهزية الفنية قبل خوض غمار البطولة العالمية المرتقبة. 

هل يلعب المهاجم الألماني لإيران؟

رغم انضمام اللاعب إلى القائمة، فإن مشاركته الرسمية بقميص المنتخب الإيراني لا تزال مشروطة بالحصول على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم، خاصة أنه سبق له تمثيل منتخب ألمانيا في الفئات العمرية، وتحديدًا منتخب تحت 19 عامًا. 

ويبلغ إيكيرت أيينسا من العمر 29 عامًا، وينحدر من أصول متعددة، إذ تعود جذوره إلى إيران من جهة والده، بينما تنتمي والدته إلى أصول إسبانية، ما يجعله مؤهلًا قانونيًا لتمثيل المنتخب الإيراني. 

كما يرتبط اللاعب بعائلة فنية معروفة، حيث تُعد الممثلة أناهيتا درجاهي خالته، وهو ما أضفى بعدًا إضافيًا على اهتمام وسائل الإعلام بقصته. 

ويمتلك المهاجم مسيرة احترافية متنوعة في الملاعب الأوروبية، إذ بدأ مشواره في الدوري الألماني مع نادي إنغولشتات، قبل أن ينتقل إلى سيلتا فيغو الإسباني، وصولًا إلى تجربته الحالية مع ستاندارد لييج البلجيكي، وهو ما يمنحه خبرات متعددة قد تفيد المنتخب الإيراني هجوميًا. 

وتعكس هذه الخطوة توجه الجهاز الفني لتوسيع قاعدة الاختيارات، خاصة من اللاعبين مزدوجي الجنسية، في محاولة لتعزيز القوة الهجومية قبل المونديال. 

مجموعة إيران في كأس العالم 

كانت قرعة كأس العالم قد وضعت منتخب إيران ضمن المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات مصر وبلجيكا ونيوزيلندا. 

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب الإيراني مشواره في البطولة بمواجهة نيوزيلندا يوم 15 يونيو في مدينة لوس أنجلوس، قبل أن يلتقي منتخب بلجيكا في 21 من الشهر نفسه، على أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة منتخب مصر يوم 26 يونيو بمدينة سياتل الأمريكية.

وتزايدت الشكوك حول مشاركة إيران بعد تصريحات مثيرة لرئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مهدي تاج، الذي ألمح إلى إمكانية عدم إرسال المنتخب للمشاركة في البطولة بسبب الظروف والتوترات الحالية. 

وأشار تاج إلى أن إقامة البطولة في ظل هذه الأوضاع قد تدفع بلاده إلى إعادة النظر في قرار المشاركة. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد