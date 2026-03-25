الاتحاد الإيراني يستدعي لاعبه من الدوري الألماني .. ما السبب؟

في خطوة جديدة قبل نهائيات كأس العالم 2026، أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم عن استدعاء المهاجم الألماني دينيس إيكيرت أيينسا ضمن قائمة موسعة تضم 35 لاعبًا، استعدادًا للمرحلة المقبلة من التحضيرات.

ويأتي هذا القرار في إطار استعدادات المنتخب الإيراني لخوض مباراتين وديتين أمام منتخبي نيجيريا وكوستاريكا في تركيا، بهدف رفع الجاهزية الفنية قبل خوض غمار البطولة العالمية المرتقبة.

هل يلعب المهاجم الألماني لإيران؟

رغم انضمام اللاعب إلى القائمة، فإن مشاركته الرسمية بقميص المنتخب الإيراني لا تزال مشروطة بالحصول على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم، خاصة أنه سبق له تمثيل منتخب ألمانيا في الفئات العمرية، وتحديدًا منتخب تحت 19 عامًا.

ويبلغ إيكيرت أيينسا من العمر 29 عامًا، وينحدر من أصول متعددة، إذ تعود جذوره إلى إيران من جهة والده، بينما تنتمي والدته إلى أصول إسبانية، ما يجعله مؤهلًا قانونيًا لتمثيل المنتخب الإيراني.

كما يرتبط اللاعب بعائلة فنية معروفة، حيث تُعد الممثلة أناهيتا درجاهي خالته، وهو ما أضفى بعدًا إضافيًا على اهتمام وسائل الإعلام بقصته.

ويمتلك المهاجم مسيرة احترافية متنوعة في الملاعب الأوروبية، إذ بدأ مشواره في الدوري الألماني مع نادي إنغولشتات، قبل أن ينتقل إلى سيلتا فيغو الإسباني، وصولًا إلى تجربته الحالية مع ستاندارد لييج البلجيكي، وهو ما يمنحه خبرات متعددة قد تفيد المنتخب الإيراني هجوميًا.

وتعكس هذه الخطوة توجه الجهاز الفني لتوسيع قاعدة الاختيارات، خاصة من اللاعبين مزدوجي الجنسية، في محاولة لتعزيز القوة الهجومية قبل المونديال.

مجموعة إيران في كأس العالم

كانت قرعة كأس العالم قد وضعت منتخب إيران ضمن المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات مصر وبلجيكا ونيوزيلندا.

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب الإيراني مشواره في البطولة بمواجهة نيوزيلندا يوم 15 يونيو في مدينة لوس أنجلوس، قبل أن يلتقي منتخب بلجيكا في 21 من الشهر نفسه، على أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة منتخب مصر يوم 26 يونيو بمدينة سياتل الأمريكية.

وتزايدت الشكوك حول مشاركة إيران بعد تصريحات مثيرة لرئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مهدي تاج، الذي ألمح إلى إمكانية عدم إرسال المنتخب للمشاركة في البطولة بسبب الظروف والتوترات الحالية.

وأشار تاج إلى أن إقامة البطولة في ظل هذه الأوضاع قد تدفع بلاده إلى إعادة النظر في قرار المشاركة.