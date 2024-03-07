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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أيمن عباس: المستثمرون لن يحملوا أعباء سعر الصرف الأجنبي بعد الآن

رجل الأعمال أيمن
رجل الأعمال أيمن عباس عضو لجنة تحكيم برنامج شارك تانك

قدم رجل الأعمال أيمن عباس عضو لجنة تحكيم برنامج شارك تانك، التحية لكل من ساهم في إصدار قرارات البنك المركزي، قائلا: تلك القرارات واحدة من أجرأ القرارات الاقتصادية التي اتخذت السنوات الماضية".


وأضاف أيمن عباس، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، على قناة دي إم سي، أن قانون العرض والطلب يشابه قانون الجاذبية، متابعا: بعد تلك القرارات الحكومة أصبحت الضامن لأي مستثمر أجنبي والحكومة، وأصبحت تقوم بدور مراقبين من خلال الجهاز المصرفي.

وشدد على أن المستثمرين بعد الآن لن يحملوا أعباء سعر الصرف الأجنبي، خاصة بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة.

واسترسل:" الفترة الماضية كل الناس كانت قلقانة بسبب وجود سعرين للعملة خصوصا اللي عندهم استثمارات في مصر، مما يؤثر على المناخ الاستثماري".
 

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