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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس اتحاد الغرف التجارية يعدد فوائد قرارات البنك المركزي الأخيرة

البنك المركزي
البنك المركزي

قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام لـ الغرف التجارية، إن قرار البنك المركزي يعد الحل الوحيد للأزمة الحالية، متابعا: البيان الخاص بالبنك أكد على أن القرار سيساهم في تقليل التضخم.
 

وأضاف "أحمد الوكيل"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة “الحياة”، أن البيان الصادر عن البنك المركزي تحدث عن ترك الأمر وفقًا لآليات العرض والطلب، متابعا: التعويم حدث ولكن خارج البنوك، ولذلك تلك القرارات ستساهم في عودة الأمور إلى نصابها.
 

واسترسل: القرارات ستعيد الثقة في الجهاز المصرفي وفي الاقتصاد بشكل عام، متابعا: من المتوقع أن تزيد تدفقات الاستثمار المباشر، مما سيساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
 

البنك المركزي الغرف التجارية التعويم الجهاز المصرفي الاقتصاد

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