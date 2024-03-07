لماذا تدمر إسرائيل مقابر أهالي غزة..أحمد المسلماني يكشف الأسباب

علق الإعلامي احمد المسلماني، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى" المذاع على قناة "الحياة"، على أسباب هدم الاحتلال الإسرائيلي لمقابر أهالي غزة، خلال الحرب الغاشمة عليهم.

وقال "أحمد المسلماني"، إن الاحتلال الإسرائيلي خلال حربه على غزة، قام بنشب القبور وحفرها بالجرافات، حيث تم هدم وتجريف أكثر من 16 مقبرة.

واسترسل: هدم القبور يأتي بسبب الغل والحقد، كما أن تلك المقابر أعمارها تتجاوز عمر وجود إسرائيل، متابعا: تلك المقابر أثرية، وهو ما يجعل إسرائيل تشعر بالحقد.

وأوضح أن إسرائيل لا تريد أي دلائل على وجود الشعب الفلسطيني على هذه الأرض، متابعا: الاحتلال دمر أكثر من 200 موقع أثري في غزة حتى الآن.

وشدد على أن احتلال قام بتدمير متحف وقصر "الباشا" الذي كان يضم آلاف الآثار.