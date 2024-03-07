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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

احترس من تلوث الزئبق في التونة .. 4 أضرار تحدث للجسم

التونة
التونة

التونة هي نوع شائع من أنواع الأسماك المستخدمة في العديد من الأطباق والمأكولات، على الرغم من فوائدها الغذائية، إلا أن هناك بعض الاحتياطات التي يجب مراعاتها بشأن استهلاك التونة. 

كشت الدكتورة سكينة جمال خبيرة التغذية فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، عن بعض الأضرار المحتملة للتونة والتى تشمل ما يلي:

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 4 أضرار للتونة

تلوث الزئبق: التونة تحتوي على مستويات مرتفعة من الزئبق، وهو معدن ثقيل يمكن أن يكون ضارًا لصحة الإنسان عند تناوله بكميات كبيرة. الزئبق يتراكم في أنسجة الأسماك على مر الزمن، والتونة الكبيرة ذات العمر الطويل عادةً تحتوي على مستويات أعلى من الزئبق. لذا، يُنصح بتقليل استهلاك التونة الكبيرة وتفضيل الأنواع المنخفضة في سلسلة الغذاء.

الحساسية: قد يعاني بعض الأشخاص من حساسية تجاه الأسماك، بما في ذلك التونة، مما يمكن أن يسبب أعراضًا مثل الطفح الجلدي والحكة والصعوبة في التنفس. إذا كنت تعاني من حساسية تجاه الأسماك، يجب تجنب استهلاك التونة.

 الزيوت الصناعية: توجد بعض أنواع التونة المعلبة التي تحتوي على زيوت صناعية مشبعة بالدهون مثل زيت الصويا المهدرج وزيت النخيل. هذه الزيوت المشبعة بالدهون قد تؤدي إلى زيادة مستويات الكوليسترول في الدم وتزيد من خطر الأمراض القلبية.

الزيادة في استهلاك الصوديوم: التونة المعلبة قد تحتوي على كميات عالية من الصوديوم المضاف، والذي يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر الأمراض القلبية والأوعية الدموية. لذا، يجب تقليل استهلاك التونة المعلبة أو البحث عن الأصناف المنخفضة في الصوديوم.

مع ذلك، يُعتبر استهلاك التونة بشكل معتدل ضمن نظام غذائي متوازن ومتنوع آمنًا لمعظم الأشخاص، إذا كنت تعاني من أي حالة صحية أو لديك قلق بشأن استهلاك التونة، يُفضل استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية للحصول على توصيات شخصية.

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