السودان.. ميليشيا الدعم السريع تخطف مسؤولاً كبيراً بحزب المؤتمر الشعبي

وتقوده لمكان غير معلوم..

اعتقلت ميليشيا الدعم السريع الأمين السابق لحزب المؤتمر الشعبي بولاية شمال كردفان عبد الباقي ضوينا أثناء رحلته من مدينة الأُبيض إلى الرهد.

وبحسب صحيفة سما السودان؛ فقد تم نقل ضوينا إلى مكان غير معلوم.

وكانت وسائل إعلام سودانية في وقت سابق أفادت بأن مليشيا الدعم السريع اختطفت ثلاثة من أبناء شقيقة الرئيس السوداني السابق عمر البشير من قرية صراصر بولاية الجزيرة بحسب ما أعلنت أسرة البشير.

وأكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في وقت سابق أن السلام في البلاد لن يتحقق ما لم ينته التمرد، مشيرا الي إن العملية السياسية في السودان مرهونة بانتهاء الحرب.

وذكر البرهان - خلال خطاب ألقاه أمام ضباط وجنود من الجيش السوداني في ولاية القضارف شرقي البلاد، أنه لم يتم الالتزام بمخرجات مفاوضات السلام التي جرت في جدة بالمملكة العربية السعودية، وما تضمنته من اتفاق بين الأطراف حول كثير من الالتزامات والعهود.

وقال البرهان : دعاة الحرب هم مَن يحملون سلاحهم ويهاجمون المواطنين، ومَن يبحثون عن السلاح من خارج البلاد ليقتلوا به السودانيين”.

ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا مدمرة منذ منتصف أبريل 2023 خلّفت أكثر من 13 ألف قتيل، وحوالي 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة