الأرصاد: استقرار بالأحوال الجوية.. والقاهرة الكبرى تسجل 22 درجة|فيديو

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك إستقرار في الاحوال الجوية بمعظم محافظات الجمهورية، مؤكداً أن القاهرة الكبرى تسجل اليوم 22 درجة مئوية.



وأضافت منار غانم خال مداخة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يامصر" المذاع عبر القناة الأولى، أن هناك تأثر بالكتل الهوائية الشمالية القادمة من على البحر المتوسط من جنوب أوروبا، بالإضافة إلى إمتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، و الذي يساعد على إنخفاض درجة الحرارة.



وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى، أن الأجواء خلال فترة النهار شتوية،دافئة على القاهرة الكبرى و الوجه البحري و شمال الصعيد و جنوب سيناء ، و مائلة للدفئ على السواحل الشمالية.