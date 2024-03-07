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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حدث ليلا.. اخلص منه| مفاجأة لـ تجار الدولار في السوق الموازية.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم

حدث ليلا
حدث ليلا

نشر صدى البلد عددا من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية نرصد ابرزها فى التقرير التالى 

 

بعد تكريمها من السيدة الأولى.. فريدة الزمر تُفصح عن أمنياتها| خاص
شهدت السيدة الأولى انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، احتفالية "المرأة المصرية.. أيقونة النجاح"، وكرمت عددًا من السيدات الرائدات فى المجالات المختلفة.

وكتنت الإعلامية القديرة فريدة الزمر من أهم المكرمات، التي استرجعت مع السيدة الأولى أجمل ذكريات برامج ماسببرو العريق.

 

20 مليار دولار|صندوق النقد الدولي يتفق مع مصر.. نهاية السوق الموازية وبداية اقتصاد مشرق.. تفاصيل
توصلت الحكومة إلى اتفاقية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بقيمة تصل إلى 20 مليار دولار، في خطوة تهدف إلى دعم الوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد. 

 

منخفض جوي وتحذير عاجل لسكان هذه المحافظات| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم
يبحث الكثير عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم من الأرصاد ، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية والذي شهدته البلاد الأيام الماضية.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون اليوم الخميس، طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد مائل للدفء على السواحل الشمالية ومائل للحرارة على جنوب الصعيد بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

 

بشهادة عالمية..صفقة رأس الحكمة تؤهل الساحل الشمالي ليصبح ثاني أكبر سوق عقاري في مصر
توقع كاتسبى لانجر رئيس مكتب سفلز مصر للاستشارات العالمية العقارية أن يغير مشروع رأس الحكمة قواعد اللعبة في الساحل الشمالي، مما يعزز مكانته كثاني أكبر سوق عقاري في البلاد بعد منطقة شرق القاهرة. 

 

اخلص منه| مفاجأة لـ تجار الدولار في السوق الموازية
الاتجار في الدولار في السوق الموازية جريمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في توجيه الضربات الأمنية الناجحة للخارجين عن القانون ومنهم تجار الدولار خاصة المتلاعبين بالعملات الأجنبية، لاسيما وأن سعر الدولار شهد تقلبات أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الأيام الماضية بعد موجة من الارتفاعات شهدتها السوق الموازية.

 

تعليق ناري من ميدو بعد دفع كهربا الغرامة قبل تحرير سعر صرف الدولار
علق أحمد حسام ميدو،على دفع نجم الأهلي  محمود كهربا الغرامة لنادي الزمالك قبل  تحرير سعر صرف الدولار.
وقال ميدو  عبر مداخلة تليفزيونية مع الاعلامي مهيب : الملف انتهى منذ أيام وكل التعليقات الموجودة شغل سوشيال  وكلام فارغ.

 

وزير خارجية الصين: الحرب الإسرائيلية على غزة وصمة عار على الحضارة
وصف وزير الخارجية الصيني، وانج يي، الخميس، الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بأنها "وصمة عار على الحضارة"، مكرراً دعوات بكين إلى "وقف فوري لإطلاق النار".

 

دعاء دخول شهر رمضان .. ردد هذه الكلمات قبل حلول أعظم الشهور

دعاء دخول شهر رمضان  ، من الأدعية الكثيرة بحثا على محرك البحث جوجل هو دعاء دخول شهر رمضان، خاصة وأننا على بعد أيام قليلة من أعظم شهور العام وهو شهر رمضان المعظم، وعلى المسلم الواعي أن ينتبه كثيرا لهذا الشهر الكريم في أن يتدرب تدريبا كافيا حتى يكون مستعدا لشهر لرمضان فشهر رجب وشعبان ورمضان هما شعور لهم روح طيبة ولهفة من وقت أن نرى هلال رجب ونستعد لهلال شهر رمضان، قول الله تبارك وتعالى :"شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ"، كما أنه شهر القرآن الكريم.. دعاء دخول شهر رمضان
 

التعليم العالي تعلن عن فرص للحصول على منح في قبرص للعام الدراسى 2024/2025
أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إفادت وزارة الخارجية بأن معهد قبرص لطب الأعصاب والوراثيات ومدرسة الطب الجزيئى قد أعلن عن تقديم (3) منح مشتركة للطلبة المصريين فى المرحلة ما بعد الجامعية للحصول على درجة الماجستير فى مجالات الطب الجزيئى وعلم الوراثة وعلم الأعصاب والتكنولوجيا للعام الدراسى 2024-2025.

 

زيادة موارد التضامن للطلاب ذوي الإعاقة والأيتام بمشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد
يعتبر قانون الضمان الاجتماعي الموحد من أهم القوانين التي وافق عليها مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة الأخيرة.

ووافق مجلس الشيوخ نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي الموحد.

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