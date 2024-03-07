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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التعليم العالي تعلن عن فرص للحصول على منح في قبرص للعام الدراسى 2024/2025

البعثات
البعثات

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إفادت وزارة الخارجية بأن معهد قبرص لطب الأعصاب والوراثيات ومدرسة الطب الجزيئى قد أعلن عن تقديم (3) منح مشتركة للطلبة المصريين فى المرحلة ما بعد الجامعية للحصول على درجة الماجستير فى مجالات الطب الجزيئى وعلم الوراثة وعلم الأعصاب والتكنولوجيا للعام الدراسى 2024-2025.

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وأوضحت أن ذلك علمًا بأن هذه المنح تشمل كافة المصروفات الدراسية ( 8000 يورو ) الى جانب تخصيص مبلغ (1375 يورو على الأقل) لمن يتم قبوله لتغطية نفقات السفر إلى قبرص والإقامة والمعيشة بها، ومن الممكن زيادتها حتى 8000 يورو لكل طالب حسب توافر الاعتمادات المالية.

واشار إلى أن آخر موعد للتقديم : 14 مايو 2024، بينما للإطلاع على كافة شروط التقدم للمنح المختلفة بالجامعة ، وكذا مواعيد انتهاء التقدم  يُرجى زياره الموقع الالكترونى التالى:

https://www.cing.ac.cy/education

 

https://extranet.cing.ac.cy/easyconsole.cfm?

page=member_login_form&extranet=1

 

وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.

وزارة التعليم العالى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث ادرس في مصر

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